دولة رئيس مجلس الوزراء زار ثكنة هنري شهاب وقيادة فوج التدخل الثالث حيث كان في استقباله قائد الجيش

الأحد, 31 كانون الأول 2017

زار دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ثكنة هنري شهاب وقيادة فوج التدخل الثالث في الريفييرا بيروت حيث كان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي أطلعه على سير الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش بالتعاون مع القوى الأمنية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية لمواكبة احتفالات عيد رأس السنة الجديدة.

من جهته هنأ الرئيس الحريري الضباط والعسكريين بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وأثنى على سهر الجيش والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المواطنيين وجهودهم الأستثنائية لتحصين الأستقرار في البلاد.