دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يزور قاعدة بيروت الجوية بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون ويقدّم التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطّم طوافة للجيش في منطقة حمانا

الخميس, 31 آب 2023

زار دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قاعدة بيروت الجوية بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقدّم التعازي بالنقيب الطيّار جوزيف حنا والملازم أول الطيّار ريشار صعب اللذَين استشهدا على أثر تحطّم طوافة للجيش في منطقة حمانا.

وأعرب عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية حفاظًا على أمن لبنان واستقراره في ظل الصعوبات التي يمر بها اقتصاديًّا واجتماعيًّا، مثمّنًا احتراف العسكريين ومناقبيتهم في مختلف المهمات.

واعتبر أن العسكريين حماة السيادة الوطنية، مشددًا على أن الجيش نموذج للشباب اللبناني الذي لا علاقة له بالطائفية والمناطقية ويمثل النسيج الوطني بكل أطيافه، وبوجوده لا خوف على الوطن.

وختم قائلًا: "ما تجسدونه بوحدتكم هو النموذج الذي نريده للبنان".

من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة الرئيس ميقاتي على تقديمه العزاء ووقوفه الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية.

وقال: "نشعر بالحزن جراء خسارتنا للضابطين الشهيدين، لكن عسكريينا متسلحون بإرادتهم الصلبة وإيمانهم بلبنان وبرسالتهم ومؤسستهم، ومستمرون في أداء مهماتهم. لن ينال شيء من عزيمتهم، وسوف يحافظون على المؤسسة التي ستحافظ بدورها على الوطن".