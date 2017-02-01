د. عادل فقيه حاضر في قاعة العماد نجيم

إعداد: نينا عقل خليل

حوار الشعوب والثقافات في الفضاء الأورو متوسطي

ألقى الدكتور عادل فقيه في قاعة العمـاد نجيم في وزارة الدفـاع الوطني محاضرة بعنوان «حوار الشعوب والثقافات في الفضاء الأورو متوسطي». وقد تقدم الحضور العميد الركن جورج مسعـد ممثلاً قائد الجيش العماد ميشـال سليمان.

تحدث د. عادل فقيه عن تأسيس مجموعة الحكماء من أجل تطوير الحوار بين الشعوب والثقافات في الفضاء الأورو متوسطي والتي أنشئت بمبادرة من رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي. وقد بدأت هذه المجموعة أعمالها في ك2 3002 وانتهت من وضع تقريرها في نهاية العام نفسه.

ويركز هذا التقرير على توسيع الاتحاد الأوروبي، وعلى هويته وعلاقته مع باقي العالم بدءاً بالبلدان والمناطق التي يقيم معها روابط حوار.

من جهة أخرى يهدف التقرير الى خلق الشروط الملائمة لتحقيق مزاوجة متوافقة بين التنوع الثقافي والديني على وجه الخصوص وحرية الوعي بدون أي قيد.

ويركز كذلك على جعل المسـاواة مبدءاً مؤسساً للحوار في الفضـاء الأورو متوسطي على أن تضطلع النسـاء بدور فاعل.

بالإضافة الى ذلك، يؤكد التقرير أن التعليم يشكل النقطة الأساسية في مجموع الآلية المقترحة، وبدونه لا جدوى للحوار في ظل غياب الفاعلين القادرين على تلقي المعرفة ونشرها. وفي هذا الصدد، فإن دور وسائل الإعلام في الحوار بين الثقافات هو رئيسي بلا شك، ويزوّد الرأي العام بالمعلومات والأخبار.

وفي ختـام عرضـه قال الدكتور عـادل فقـيه: «إن شـعوب ضفـتي المتوسـط ستشكل في غضون خمـس وعشرين سنة مجموعة بشرية وإقتصادية متحدة المصير وقادرة على أن تذيع مكانتها في التاريخ».