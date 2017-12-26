رئيس الأركان تفقّد قيادة الفوج المجوقل في غوسطا

الأربعاء, 27 كانون الأول 2017

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك، قيادة الفوج المجوقل في غوسطا، حيث جال في مراكزه وفي المتحف الخاص بتراث شهدائه كما اطّلع على سير مهمّاته ونشاطاته التدريبية. وقد هنّأ رئيس الأركان الضباط والعسكريين بمناسبة حلول الأعياد، مثنياً على جهوزية الفوج واستعداده الدائم لتنفيذ أيّ مهمّة دفاعية أو أمنية طارئة، ومنوّهاً بانجازاته وبإرادته القتالية العالية التي تجلّت في المعارك التي خاضها ضدّ الإرهاب وصولاً إلى عملية "فجر الجرود".

وختم داعياً إيّاهم إلى مضاعفة التدابير الأمنية خلال فترة الأعياد للحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم.