رئيس الأركان يتفقد الطبابة العسكرية في منطقة بدارو - بيروت

الأربعاء, 19 تشرين الثاني 2025

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده الطبابة العسكرية في منطقة بدارو - بيروت، واستمع إلى إيجاز عن حاجات الطبابة ومشاريع التطوير المستقبلية. كما جال في أقسامها واطّلع على سير العمل فيها.

والتقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين منوّهًا بدور الطبابة الفاعل في تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين، ولافتًا إلى أنّ جهودها الاستثنائية أساسية للحفاظ على صحة عناصر الجيش وذويهم. كما أكد أن القيادة تولي أهمية مطلقة للطبابة، وتسعى إلى تعزيز الخدمات الصحية للعسكريين وعائلاتهم.