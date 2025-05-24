رئيس الأركان يتفقد غرفتَي العمليات وعددًا من الوحدات المنتشرة في الجنوب لحفظ أمن العملية الانتخابية

السبت, 24 أيار 2025

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده غرفة العمليات المركزية في ثكنة محمد زغيب - صيدا، وغرفة العمليات الفرعية في ثكنة جان وهبه – الصالحية، واطّلع على الإجراءات المتخذة لمتابعة المجريات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. كما جال على عدد من الوحدات المنتشرة في منطقة جزين ضمن إطار حفظ أمن العملية الانتخابية، مثنيًا على جهود العسكريين لضمان أمن هذه العملية بمراحلها الأربعة، ما أسهم مباشرةً في إنجاحها.