رئيس الأركان يتفقد غرف العمليات وعددًا من الوحدات المنتشرة في البقاع لحفظ أمن العملية الانتخابية

الأحد, 18 أيار 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده غرفة العمليات المركزية وغرفة العمليات الفرعية في ثكنة الياس أبو سليمان – أبلح، وغرفتَي العمليات الفرعيتَين في ثكنة محمد مكي – بعلبك وثكنة اسكندر غانم – صغبين، واطّلع على الإجراءات المتخذة لمتابعة المجريات المتعلقة بالانتخابات البلدية والاختيارية. كما جال على عدد من الوحدات المنتشرة في منطقة البقاع ضمن إطار حفظ أمن العملية الانتخابية، مثنيًا على جهود العسكريين لضمان أمن هذه العملية.