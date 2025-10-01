رئيس الأركان يتفقد فوجَي الإشارة والهندسة

الأربعاء, 01 تشرين الأول 2025

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده فوج الإشارة - الريحانية، حيث جال في أقسامه والتقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم المبذولة لأداء واجبهم في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان.

كما تفقد فوج الهندسة - الوروار، حيث استمع إلى إيجاز عن مهماته مثنيًا على أداء عناصره لمعالجة الذخائر غير المنفجرة في مختلف المناطق اللبنانية، بخاصة في الجنوب بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مستذكرًا تضحيات شهداء الفوج وجرحاه من أجل الجيش والوطن.