رئيس الأركان يتفقد قيادة فوج التدخل الثالث

أكّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم أنّ أولوية الجيش في ظلّ التحديات القائمة والظروف الراهنة، هي العمل على ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، مثنيًا على تضحيات المؤسسة العسكرية التي تشكّل درع الوطن وسيف الحق الذي لا يلين.

كلام رئيس الأركان جاء خلال زيارة قام بها إلى قيادة فوج التدخل الثالث في محلة المنارة - بيروت، حيث جال في مراكزه واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفّذها في قطاع مسؤوليته وحاجاته المختلفة.

وفي كلمته للعسكريين، نوّه اللواء الركن العرم بـ«أداء الفوج وجهود عسكرييه لضبط الأمن في العاصمة بيروت وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم»، مؤكّدًا «أنّ أولوية الجيش في ظلّ التحديات القائمة والظروف الراهنة، هي العمل على ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، لأنّه من المقدّسات الوطنية ويشكّل الأساس المتين لانطلاق ورشة النهوض بالوطن على الصعد كافة».

وأشار رئيس الأركان إلى «ضرورة الحفاظ على أقصى درجات الجهوزية لمواجهة مخططات العدوّين الإسرائيلي والإرهابي». كما شدّد اللواء الركن العرم «على مزيد من اليقظة والحيطـة للوقايـة من فيـروس كورونـا المستجـد، وضرورة الالتـزام الكلّـي بالتعليمـات الطبيّـة التـي تصدر عـن وزارة الصحـة العامـة والطبابة العسكرية وعدم الاستخفـاف بسبـل الوقايـة منـه».