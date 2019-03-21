رئيس الأركان يتفقد قيادة لواء المشاة الحادي عشر وقيادة فوج المدرعات الأول ومستوصف صربا

الثلاثاء, 25 حزيران 2019

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قبل ظهر اليوم، قيادة فوج المدرعات الأول في ثكنة صربا، حيث اطّلع على أوضاعه وعلى المهمات التي ينفذها للحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع مسؤوليته، ثم زار مستوصف صربا التابع لطبابة جبل لبنان واطّلع على سير العمل فيه والخدمات الصحية التي يؤمّنها للعسكريين المستفيدين وعائلاتهم.

بعد ذلك انتقل إلى قيادة لواء المشاة الحادي عشر في النقاش حيث اجتمع بقائد اللواء وأركانه، ونقل إلى الضباط والعسكريين توجيهات قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وأكد في حديثه أن نجاح جميع مؤسسات البلد رهن بالاستقرار الأمني الذي يُعتبر الجيش عرّابه الأول؛ فلا اقتصاد ولا سياحة ولا انتظام للحياة العامة إذا فُقد الأمن، وهو عصب الاقتصاد والشريان الذي يمدّه بالقوة، والمقوم الأساسي الذي بغيابه تفقد الدولة ثقة مواطنيها وتسود الفوضى وتتغذى منها مزاريب الهدر والفساد وينعدم الاستثمار والإنماء. واعتبر أن ّقيام الدولة القوية يعتمد على قيام المؤسسات القوية والقادرة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

وختم رئيس الأركان مُطَمْئِناً العسكريين: "كونوا على ثقة بأن قيادة الجيش وعلى رأسها العماد عون لن تتخلى عنكم، بل سترعى حقوقكم وحقوق عائلاتكم، فأنتم ضمانة الوطن وبكم تتحقق الآمال".