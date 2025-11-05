رئيس الأركان يتفقد قيادة منطقة بيروت في المتحف والأقسام التابعة لها في ثكنة هنري شهاب

الأربعاء, 05 تشرين الثاني 2025

تفقَّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة منطقة بيروت في المتحف، حيث التقى قائد المنطقة وضباطها، واستمع منه إلى إيجاز عن المهمات الموكلة إلى أقسام المنطقة وحاجاتها ومشاريع التطوير المستقبلية.

كما تفقَّد الأقسام التابعة للمنطقة في ثكنة هنري شهاب – بيروت، حيث التقى الضباط والعسكريين، مشيدًا بجهودهم المبذولة لأداء واجبهم في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.