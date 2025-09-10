رئيس الأركان يتفقد قيادة منطقة جبل لبنان في ثكنة شكري غانم - الفياضية ومديرية العتاد في ثكنة دوري العيراني – اللويزة

الأربعاء, 10 أيلول 2025

تفقَّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده منطقة جبل لبنان في ثكنة شكري غانم – الفياضية، حيث جال في أقسامها والتقى الضباط والعسكريين، مثنيًا على جهودهم المبذولة لأداء واجبهم في ظل تحديات المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.

كما تفقَّد مديرية العتاد في ثكنة دوري العيراني – اللويزة، حيث استمع إلى إيجاز حول مهماتها ومشاريع تطويرها المستقبلية، وجال في أقسامها مطّلعًا على منشآتها وسير العمل فيها، ثم التقى الضباط والعسكريين، مشدّدًا على أهمية جهودهم لناحية المحافظة على عتاد الجيش وقدراته اللوجستية.