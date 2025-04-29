رئيس الأركان يتفقد لواء المشاة العاشر في منطقة كفرشخنا – زغرتا

الثلاثاء, 29 نيسان 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة العاشر في منطقة كفرشخنا – زغرتا، حيث التقى الضباط والعسكريين، مشددًا على أن جهودهم وتضحياتهم وتفانيهم في أداء الواجب هي من أهم عوامل استقرار لبنان. كما اطّلع على الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن في قطاع المسؤولية، واستمع إلى إيجاز حول المهمات المنفَّذة ضمن القطاع. كذلك تفقَّدَ أحد مراكز اللواء في منطقة البداوي، حيث أكّد للعسكريين أهمية التحلّي بالإرادة والصمود لتجاوز تحديات المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن.