رئيس الأركان يتفقد مدرسة تدريب أفواح الحدود البرية في ثكنة جورج رحال - رياق

الأربعاء, 24 أيلول 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية في ثكنة جورج رحال – رياق، حيث جال في أقسامها، واطّلع على سير العمل فيها.

كما التقى الضباط والعسكريين منوهًا باحترافهم في أداء واجباتهم، ومشيدًا بدور المدرسة الأساسي في سياق جهود الجيش لمراقبة الحدود وضبطها.

من جهة أخرى، اعتبر اللواء الركن عوده أن التدريب المتواصل للعسكريين مُقوِّم ضروري لنجاح مختلف المهمات، ولا سيما أفواج الحدود البرية التي تتولى مكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي عبر الحدود.

كذلك استمع رئيس الأركان إلى إيجاز عن مهمات المدرسة، والمشاريع المستقبلية لتطوير مناهج التعليم ومنشآت التدريب.