رئيس الأركان يتفقد معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي - بعلبك

الأربعاء, 22 تشرين الأول 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده معهد الرتباء في ثكنة محمد مكي – بعلبك، واستمع إلى إيجاز عن سير التدريب ومشاريع تطوير المنشآت التعليمية.

كما التقى التلامذة الرتباء، مؤكدًا لهم أن الكفاءة والانضباط والمثابرة هي المعايير الأساسية للنجاح، ومشيرًا إلى أن الرتيب يحمل مسؤولية كبيرة في مختلف وحدات الجيش.

كذلك التقى ضباط المعهد وعسكرييه، منوّهًا بأدائهم وجهودهم لرفع مستوى التدريب، ما ينعكس إيجابًا على مختلف وحدات الجيش.