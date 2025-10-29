رئيس الأركان يتفقد معهد تدريب الأفراد في ثكنة حنا غسطين - عرمان

الأربعاء, 29 تشرين الأول 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده معهد تدريب الأفراد في ثكنة حنا غسطين – عرمان، واستمع إلى إيجاز عن سير التدريب ومشاريع تطوير المنشآت التعليمية.

كما التقى ضباط المعهد وعسكرييه، منوّهًا بأدائهم وجهودهم لرفع مستوى التدريب، ما ينعكس إيجابًا على مختلف وحدات الجيش.

كذلك التقى العسكريين الذين يتابعون دورات تدريبية في المعهد، مشدّدًا على أهمية التنشئة الوطنية والعسكرية، وضرورة الالتزام بالانضباط بوصفه ركيزة لتقدمهم في الجيش.