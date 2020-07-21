رئيس الأركان يتفقّد الوحدات في الجنوب

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة منطقة الجنوب ولواء المشاة الأول في ثكنة محمد زغيب، وفوج التدخل الثاني في الزهراني، حيث التقى قادة الوحدات المنتشرة، واطلع على الأوضاع العملانية والإجراءات الميدانية المتخذة لحفظ الاستقرار. وإذ نوّه رئيس الأركان بأداء العسكريين في ضبط الأمن ضمن قطاع المسؤولية، أكّد أنّ مهمّتهم عنوانها حماية الشرعية المتمثلة في حماية المواطنين والحفاظ على المؤسسات الرسمية والخاصة والذود عن أرض الوطن، وقال: إنّ القيادة حريصة على حقوق العسكريين وعائلاتهم، وأنّها لن تألوَ جهدًا لتحسين ظروفهم المعيشية قدر الإمكان.