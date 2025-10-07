رئيس الأركان يتفقّد سير اختبارات التطوع بصفة تلميذ ضابط، ويطّلع على العملية التدريبية في الكلية الحربية

الثلاثاء, 07 تشرين الأول 2025

تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده في الكلية الحربية – الفياضية، سير اختبارات التطوع بصفة تلميذ ضابط، كما التقى أعضاء اللجنة الفاحصة العامة واطّلع على عملها، بخاصة لجهة معايير الشفافية المعتمدة في إجراء الاختبارات وصولًا إلى إصدار النتائج.

كذلك تفقّد سير تدريب تلامذة ضباط السنة الثانية، ودورتَي آمر سرية والضباط الاختصاصيين، والدورة التأهيلية لرتبة ملازم، مشددًا على أهمية العملية التدريبية في بناء الشخصية القيادية الناجحة.