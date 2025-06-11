رئيس الأركان يتفقَّد فوج الحدود البرية الرابع في ثكنة محمد مكي – بعلبك

الأربعاء, 11 حزيران 2025

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة فوج الحدود البرية الرابع في ثكنة محمد مكي – بعلبك، حيث التقى الضباط والعسكريين، وتوجّه إليهم بالتهنئة بمناسبة الأعياد، وشدّد على ضرورة الالتزام بقواعد الانضباط العسكري، مثنيًا على تفانيهم في أداء الواجب. كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج.

بعدها تفقَّدَ مركزَين حدوديَّين متقدمَين تابعيَن للفوج في جرد بعلبك وجرد نحلة، حيث اطّلع على الإجراءات المتخذة لمكافحة أعمال التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية ضمن قطاع المسؤولية.