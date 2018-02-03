رئيس الأركان يجول بقاعًا



تفقّد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك منطقة البقاع العسكرية في أبلح، حيث جال في قيادتها وفي مراكز فرع المخابرات والطبابة والشرطة االعسكرية وقيادة فوج الحدود البرّية الثالث. ثمّ تفقّد قاعدة رياق الجوية، وجال في مدرسة القوات الجوية والأجنحة والمشاغل التابعة لها، كذلك تفقّد قيادة فوج التدخل السادس في القاعدة، مطّلعًا على أوضاع هذه الوحدات ونشاطاتها المختلفة.

وأثنى رئيس الأركان على جهود العسكريين للحفاظ على أمن منطقة البقاع، ولا سيّما مكافحة الإتجار بالمخدرات وملاحقة المطلوبين للعدالة، مشددًا على أنّ جهد الجيش في هذه المرحلة يتركّز حول ضبط الحدود ومنع أعمال التسلّل والتهريب، ومكافحة نشاط الخلايا الإرهابية والعابثين بالأمن في مختلف المناطق اللبنانية.

وأكّد اللواء ملّاك أنّ الإنجازات الكبرى التي حقّقها الجيش في مواجهة الإرهاب على الرغم من إمكاناته المتواضعة، تعود بالدرجة الأولى إلى كفاءة العنصر البشري، والتدريب النّوعي، وروح المناقبية والانضباط السائدة بين العسكريين. وختم داعيًا إلى الاستعداد التام للقيام بمهمّة حفظ أمن الانتخابات النيابية المرتقبة خلال الربيع المقبل.