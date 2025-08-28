رئيس الأركان يحضر مناورة نفذها فوج مغاوير البحر بمشاركة وحدات تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

الخميس, 28 آب 2025

بحضور رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، نفّذ فوج مغاوير البحر في الجيش مناورة قتالية بمشاركة وحدات تابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عند شاطئ منطقة الزلقا والبقعة البحرية المقابلة له، تحاكي مواجهة مجموعة إرهابية على متن سفينة تجارية، وتسللها إلى داخل مبنى عند الشاطئ المذكور.

وقد نوّه اللواء الركن عوده بالمستوى الاحترافي الذي أظهره العناصر خلال التنفيذ، مشدّدًا على أهمية التدريب المتواصل لرفع مستوى الوحدات القتالية والحفاظ على جهوزية عالية خلال تنفيذ المهمات، كما أثنى على التنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية بهدف تحقيق شبكة أمان لحماية البلاد والمواطنين من الأخطار المحدقة بالوطن.