رئيس الأركان يقدم التعازي لعائلتَي الملازم الأول الشهيد محمد إسماعيل والمعاون الأول الشهيد رفعت الطعيمي
الجمعة, 29 آب 2025
قدم رئيس الأركان اللواء الركن حسّان عوده التعازي لعائلتَي الملازم الأول الشهيد محمد إسماعيل في بلدة داريا - الشوف والمعاون الأول الشهيد رفعت الطعيمي في بلدة شهابية الفاعور – زحلة، وكانا قد استُشهدا جراء انفجار مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي أثناء الكشف عليها في منطقة الناقورة – صور.
خلال تقديم التعازي أشاد اللواء عوده بمهنية الشهيدَين ومناقبيتهما، واستعدادهما للتضحية حتى الشهادة.