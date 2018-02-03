رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يزور كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

زار فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان في الريحانية، وكان في استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون في حضور رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وعدد من كبار ضباط القيادة. والزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جمهورية إلى الكلّية، حيث اطّلع على سير التعليم العالي، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن أوضاع الكلّية وشؤونها.

والتقى الرئيس عون ضباط دورة الأركان الذين تخرّجوا نهاية شهر حزيران المنصرم، مرحّبًا بالضباط الأجانب الذين تابعوا الدورة، وأكّد أنّ المعلومات العسكرية القيّمة وتبادل الخبرات بين الجيوش يسهمان في رفع المستوى الاحترافي، ويعزّزان القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة، وقد تجلّى ذلك خلال التجربة الفريدة للجيش اللبناني في معركة «فجر الجرود»، إلى جانب الإنجازات الأمنية على صعيد ملاحقة الخلايا الإرهابية في الداخل.

ثمّ توجّه فخامة الرئيس بالتهنئة إلى ضباط الدورة، داعيًا إيّاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها، ومتمنّيًا لهم النجاح في حياتهم العسكرية.

وقدّم قائد الكلّية العميد الركن الطيّار بسّام ياسين درعًا تذكارية إلى رئيس الجمهورية شاكرًا إيّاه على الزيارة.

بعد ذلك، تحدّث قائد الجيش إلى الضبّاط المتخرّجين، وشدّد على «أهميّة الدور الذي يؤديه الضباط الأركان في وحداتهم إذ يسهمون بشكلٍ حاسم في اتخاذ القرار الصحيح، معتبرًا أنّ معركة «فجر الجرود» كانت خير دليل على ذلك».

وفي الختام، توجّه قائد الجيش بالتهنئة إلى الضباط المتخرّجين، متمنّيًا لهم التوفيق في وظائفهم المستقبلية.