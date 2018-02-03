رفه عن نفسك

إعداد: غريس فرح

■ البـاب الى أميركا:

في رومانيا كنا نقرأ على معظم الأبواب في المحلات التجارية الأحرف الأولى USA. وقد أدهشنا هذا الحماس الكبير للولايات المتحدة, الى أن بدأنا نأخذ دروساً في اللغة الرومانية. وعرفنا في ما بعد أن USA تعني "باب".

■ منطق:

ذهبت ابنتي لتظهير أول فيلم صوّرته بالكاميرا التي أهديتها لها بمناسبة عيد مولدها العاشر. وهناك قال لها المصوّر أنها إذا عادت بعد ثلاثة أيام لتأخذ الصور, سيكلّفها ذلك أقل من التظهير السريع خلال ساعة واحدة. فدُهشت ابنتي, وردّت بكل بساطة: وإذا تركتها عندك لمدة شهر؟



■ منبّه آخر مكان:

دعتني مهنتي كمعلّمة للذهاب الى منطقة نائية حيث تتدنى درجة الحرارة الى ما تحت الصفر بكثير. وفي صباح يوم شديد البرودة, وصل أحد تلامذتي متأخراً, وهو يحمل كتاباً من والدتـه جاء فيه: أعذري سيدتي تأخير ابني على صفه, فقد جلّد الديك عندنا خلال الليل!



■ الزوج المفقود:

اتصلـتُ بالشركة التـي يعـمل فيها زوجـي, فطلبت مني عاملة الهاتف الانتظار لأنه غير موجود في مكتبه. وتركتني مع رسالة مسجلة تردد: " نعمل ما في وسعنا لنجد لكم الشخص المطلوب". وكانت الرسالة تترافق مع لحن المسلسل التلفزيوني المشهور, "مهمة مستحيلة".