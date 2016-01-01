روستو الدجاج بالصلصة الغنيّة

إعداد: ليال صقر الفحل

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• المكونات:

صدر دجاج: كيلوغرام واحد.

جزر: عدد 1.

بصل: عدد 1.

ثوم: فصّان.

كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة.

بقدونس مفروم: نصف كوب.

فستق حلبي: ربع كوب.

إكليل الجبل: نصف ملعقة صغيرة.

أوريغانو: نصف ملعقة صغيرة.

عود قرفة: عدد 2.

ورق غار: عدد ا.

قرفة مطحونة: نصف ملعقة صغيرة.

هال مطحون: رشّة.

زيت نباتي: ملعقتان كبيرتان.

نشاء: ملعقة كبيرة.

بيض: عدد 1.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.

• طريقة التحضير:

- تُطحَن قطع صدر الدجاج مع البيضة والبقدونس المفروم والكزبرة اليابسة والأوريغانو في الماكينة الكهربائية.

- يفرم البصل ويدق الثوم ويضافان إلى المكونات السابقة مع الملح، الهال، القرفة والفلفل الأسود. ثم تضرب المكونات مجددًا لتتكون عجينة. تُكوَّر العجينة على شكل رغيف وتوضَع على قطعة نايلون وتُغطّى بأخرى مماثلة، ثم ترقّ بواسطة الشوبك.

- يقشّر الجزر ويقطّع إلى مربعات صغيرة تنثر على عجينة الروستو مع كمية الفستق الحلبي المطحون، وتلفّ على شكل ساندويش.

- يحمّى الزيت وتُقلى فيه روستو الدجاج إلى أن يصبح لونها ذهبيًا. تُضاف كمية من الماء والمعطرات (إكليل الجبل وعودا القرفة وورقة الغار). تترك الروستو على نار هادئة إلى أن تنضج.

- بعد نضوجها، ترفع الروستو من المرقة، وتقطع إلى شرائح رفيعة.

- تصفّى مرقة الدجاج من المطيّبات وتترك جانبًا.

- يذوّب النشاء في نصف كوب من الماء البارد ثم يضاف إلى مرقة الدجاج ويوضع على النار مع الاستمرار بالتحريك حتى تتكوّن صلصة غنية.

- يمكن تقديم روستو الدجاج مع بوريه البطاطا. تسكب الصلصة على الروستو والبوريه وتقدّم.