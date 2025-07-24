توفيت السيدة إلهام العسراوي زوجة الملازم الأول المتقاعد المتوفى نجيب نرش (۸۳۰٥۳۳) من ضباط الجيش اللبناني ووالدة العميد عصام نرش من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٥ الساعة ۱۱:۰۰ في دار بلدة باتر - قضاء الشوف.

تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في دار البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٧ في منزل العائلة الكائن في حي الصنوبر، أو عبر الاتصال بالعميد عصام نرش على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۹۳۰۷۰۳.