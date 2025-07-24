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Published by lebarmy2 on خميس, 07/24/2025 - 18:23
توفيت السيدة إلهام العسراوي زوجة الملازم الأول المتقاعد المتوفى نجيب نرش (۸۳۰٥۳۳) من ضباط الجيش اللبناني ووالدة العميد عصام نرش من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٥ الساعة ۱۱:۰۰ في دار بلدة باتر - قضاء الشوف.
تُقبل التعازي بعد الدفن ويوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/٧/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۲۰:۰۰ في دار البلدة المذكورة أعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰٢٥/٧/٢٧ في منزل العائلة الكائن في حي الصنوبر، أو عبر الاتصال بالعميد عصام نرش على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۹۳۰۷۰۳.
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Date:
الخميس, يوليو 24, 2025