زيارة العماد قائد الجيش إلى المستشفى العسكري المركزي- بدارو

السبت, 27 تموز 2019

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، الطبابة العسكرية في بدارو، حيث افتتح فرع تلقي الاتصالات في جهاز مراقبة الخدمات الطبية، الذي يراقب عملية دخول المرضى إلى المستشفيات المدنية وخروجهم منها.

بعدها جال في فرع الأمراض الداخلية الذي تمت توسعته وتطويره وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية. ثمّ تفقّد قسم غسيل الكلى حيث زار المرضى واطمأن إلى صحتهم. ويُعَد هذا القسم من أهم أقسام المستشفى بعد أن تم تطويره بأحدث المعدات.

ثمّ افتتح العماد عون قسم العظم الجديد، وتوجّه إلى العسكريين قائلاً: "الطبابة هي عملية يومية مستمّرة للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد، وهي جزء أساسي من خدمة القتال التي توازي الأعمال القتالية في الأهمية بالنسبة إلى العسكريين الموجودين عند الخطوط الأمامية".

كما أكّد عدم السماح بالمس بصحة العسكريين أو عائلاتهم، لافتاً إلى أن قيادة الجيش تتخذ الإجراءات المناسبة لتخفيض النفقات، لكن هذه التخفيضات لن تطال ميزانية الطبابة إطلاقاً.

وأشار إلى أن الطبابة في تجدد مستمر بفضل القيّمين عليها وبفضل الهبات التي يقدمها المواطنون والأصدقاء المحبّون للجيش، والذين هم محل فخر وتقدير.

مما قاله بالصوت: .....