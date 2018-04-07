زيارة خبير من مركز قيادة القوات الأميركية في أوروبا الى لبنان

إعداد: نينا عقل خليل







زار لبنان الخبير الأميركي ستيوارت تشيني من مركز قيادة القوات الأميركية في أوروبا, حيث توجه برفقة رئيس فريق التدريب الأميركي العامل في مجال نزع الألغام في لبنان, ورئيس مكتب التعاون الدفاعي الأميركي وعدد من ضباط الجيش اللبناني, الى منطقة النبطية, واطلع على الحاجات اللازمة لترميم مبنى في ثكنة عصام شمعون.

كما زار الخـبير تشيني مركز التنـسيق الفرعي في صـور وفوج الهندسة والمكتب الوطني لنزع الألغام في الفياضية, واطلع على برنامج التدريب الذي ينفذه الجيش اللبناني في مجال التوعية من مخاطر الألغام ومعالجة الذخائر غير المنفجرة.

كذلك, توجه الوفد الى منطقة وطى الجوز, وتفقد سير التمارين العملية لدورة معالجة القذائف غير المنفجرة. وانتقل بعدها الى بلدة الماري في الجنوب حيث تم تفجير قنبلة طيران زنة 500 كلغ عثر عليها من قبل شركة باكتك خلال تنظيف حقل ألغام جنوب البلدة.