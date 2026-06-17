زيارة قائد الجيش إلى اليونان

الأربعاء, 17 حزيران 2026

ختم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارته إلى اليونان التي امتدت من 15 /6 /2026 لغاية 17 /6 /2026، بدعوة رسمية من نظيره اليوناني رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، General Dimitrios Choupis.

استُهلّت الزيارة إلى المقر العام للجيش بمراسم التشريفات، ثمّ وَضَعَ العماد هيكل إكليلًا من الزهر على نصب الجندي المجهول.

بعدها التقى الجنرال Choupis، وتناول البحث قضايا الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما عُقِد لقاء موسع ضمّ الجنرالChoupis والعماد هيكل وضباطًا من الجانبين، وتم عرض مهمات هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، وسبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي، بخاصة في مجال التدريب المتبادل.

كذلك جرى التشديد على مواصلة التنسيق، وضرورة دعم المؤسسة العسكرية في ظل ما تواجهه من تحديات راهنة.

من جهة أخرى، أعرب العماد هيكل عن تقديره للسلطات اليونانية على المساعدات العسكرية التي قدمتها للجيش اللبناني سابقًا، مشيدًا باحتراف الجيش اليوناني ومهنيته.

في المقابل، اعتبر الجنرال Choupis أنّ الجيش اللبناني يؤدي دورًا أساسيًّا في حماية استقرار لبنان وأمنه، مؤكدًا استمرار مبادرات الدعم العسكري للجيش من جانب اليونان في المرحلة المقبلة.