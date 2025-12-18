زيارة قائد الجيش إلى فرنسا

الخميس, 18 كانون الأول 2025

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل فرنسا بتاريخَي 17 و18 /12 /2025 والتقى نظيره الفرنسي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Fabien Mandon، وتناول معه سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترَك.

خلال الاجتماع، شدد الجنرال Mandon على أهمية دعم الجيش للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره.

في المقابل، شكر العماد هيكل الجنرال Mandon والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، لافتًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني ضمن الجدول الزمني المحدد لها.