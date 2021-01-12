زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى جمهورية مصر العربية

الأربعاء, 28 تموز 2021

لبّى قائد الجيش العماد جوزاف عون دعوة نظيره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف البحث في سبل استمرار دعم الجيش وتعزيز العلاقة بين الجيشين.

واستهل العماد عون الزيارة بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور السفير اللبناني في مصر علي الحلبي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأكّد السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره ومصلحته الوطنية. وثمّن السيسي الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان، وذلك في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لتماسك الدول واستقرارها. وأعرب العماد عون عن شكره لدعوته إلى زيارة جمهورية مصر الشقيقة، ناقلاً تحيات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ومؤكداً حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، مع الإعراب عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان والجيش اللبناني في كل المجالات، امتداداً لدور مصر المحوري في حفظ الاستقرار في المنطقة العربية بأسرها. كما تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية في العديد من المجالات.

ثم انتقل العماد عون إلى مبنى وزارة الدفاع حيث أقيمت له مراسم استقبال وتشريفات، والتقى القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وجرى البحث في شؤون تتعلق بالمؤسسة العسكرية. وأكّد زكي أن توجيهات القيادة السياسية المصرية واضحة لجهة دعم الجيش في كل الوسائل المتاحة لمساعدته على تخطّي الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً. وشدّد على أهمية دور الجيش اللبناني في المحافظة على كيان لبنان، معتبراً انه لولا الجيش لكان وضع لبنان اسوأ بكثير.

كذلك عقد قائد الجيش لقاء مع رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، شرح له خلاله وضع الجيش وبخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وقدّم له ملفّاً عن الحاجات الضرورية للمساعدة في الاستمرار بالمهمات العملانية المطلوبة منه. من جهته، أكّد فريد أن القوات المسلحّة المصرية تدعم بشكل كبير الجيش اللبناني، وهي على استعداد لمساعدته في هذه المرحلة لأنّ دوره مهم وحيوي في لبنان. كما تطرق البحث إلى تعزيز العلاقة بين الجيشين. وفي الختام وضع العماد عون إكليلاً على ضريح الرئيس الراحل أنور السادات وضريح الجندي المجهول.