زيارة قائد الجيش العماد جوزاف عون لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

السبت, 16 كانون الأول 2017

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث، حيث أشرف على سير الامتحانات الخطية المقررة في يومها الأول للمرشّحين للتطوّع في الكلية الحربية بصفة تلامذة ضباط لمصلحة الجيش والقوى الأمنية، واطّلع من اللجنة الفاحصة العامة ولجنة الاختبارات الخطية على التدابير التنظيمية والإدارية المتخذة لضمان إجراء الامتحانات وفق الشروط المطلوبة. وقد نوّه قائد الجيش بتعاون الجامعة اللبنانية، وبجهود الأساتذة المشاركين في الإعداد للامتحانات، مؤكداً بأن إقبال الشباب اللبناني على الانخراط في الجيش بكثافة هو دليل واضح على الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها هؤلاء الشباب، وثقتهم بدور المؤسسة العسكرية ونهجها المؤسساتي، خصوصاً اعتمادها الكفاءة والأهلية والشفافية معياراً وحيداً للتطوّع في صفوفها.