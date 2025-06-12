زيارة قائد الجيش كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الخميس, 12 حزيران 2025

التقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ضباط دورة الأركان التاسعة والثلاثين قبَيل تخرجهم وضباط دورة قائد كتيبة الثانية والستين، بحضور قائد الكلية العميد الركن محمد بيطار وضباطها.

خلال اللقاء، هنّأ العماد هيكل ضباط دورة الأركان المتخرجين، معتبرًا أن النجاح في الدورة هو إنجاز مهم ينتقلون بعده إلى مرحلة جديدة، ويؤدون دورًا أساسيًّا في الوحدات الكبرى، ما يخولهم تسلّم مراكز قيادية لاحقًا.

في الختام، أعرب قائد الجيش عن تقديره لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان على جهودها الحثيثة والتطور الملحوظ الذي حققتْه.