زيارة قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية فوج التدخل الأول وقاعدة حامات الجوية

السبت, 13 شباط 2021

زار قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأميركية Rear Admiral Franky BRADLEY على رأس وفد عسكري، قيادة فوج التدخل الأول في مدينة طرابلس حيث التقى قائد الفوج وعدداً من الضباط، واطلع على المهمات التي تنفذها الوحدات العسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.

ثمّ انتقل الوفد الزائر إلى قاعدة حامات الجوية واجتمع إلى قائد القوات الجوية، كما استمع إلى إيجاز عن المهمات المنفذة والدعم الجوي للوحدات العسكرية البرية المقاتلة.