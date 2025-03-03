زيارة وزير الدفاع الوطني إلى قيادة الجيش

الاثنين, 03 آذار 2025

زار وزير الدفاع الوطني ميشال منسّى قيادة الجيش حيث كان في استقباله قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وأدت له ثلة من العسكريين التشريفات اللازمة، ثم التقى عددًا من ضباط القيادة، وشدد على أن الجيش هو العمود الفقري للبنان نظرًا لدوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار، معتبرًا أنه أنموذج يحتذى به بين المؤسسات. كما نوّه بأداء الجيش لتنفيذ الانتشار في الجنوب، وهنأ العسكريين بتزامُن شهر رمضان المبارك مع انطلاق الصوم الكبير.

من جهة أخرى، شكر اللواء الركن عوده الوزير منسّى على دعمه للمؤسسة العسكرية.

بعدها استقبل قائد الجيش بالنيابة وزيرَ الدفاع في مكتبه، وأطْلعه على مهمات الجيش وحاجاته والتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة. في المقابل، أكد وزير الدفاع متابعته لمسألة دعم حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين.