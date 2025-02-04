زيارة وفد من صندوق النقد الائتماني لتعزيز الأمان الإنساني – الحكومة السلوفينية ITF المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

الثلاثاء, 04 شباط 2025

زارت وزيرة العلاقات الخارجية والأوروبية في الحكومة السلوفينية السيدة Tanja Fajon على رأس وفد مرافق، المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام والمدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان. تضمنت هذه الزيارة مناقشة سبل التعاون بين صندوق النقد الائتماني لتعزيز الأمان الإنساني - ITF والمركز المذكور في مجال العمليات الإنسانية. عرض المركز التحديات التي يواجهها في ظل استمرار أعمال المسح الهندسي ومعالجة الذخائر غير المنفجرة.