سباق الطرق 4 كلم للضباط

إعداد: روجينا خليل الشختورة

أقيمت بطولة الجيش لسباق الطرق 4 كلم للضباط انطلاقًا من ثكنة ميلاد النداف – عمشيت (الطريق البحرية) باتجاه المنصف، البربارة، فنقطة الوصول. وقد شارك فيها ضباط من مختلف قطع الجيش ووحداته، وجاءت نتائجهم على النحو الآتي:



• فئة 18-34 سنة: حلّ الملازم أول رامي الحويك من فوج المغاوير في المركز الأول، تلاه الملازم أول هاني عيسائي من لواء الدعم في المركز الثاني، والملازم إيلي كللو في المركز الثالث.



• فئة 35-39 سنة: حلّ الرائد جوزيف الياس من الكلية الحربية في المركز الأول، وأعقبه كلّ من الرائد شبيب أبي خرس في المركز الثاني والرائد علي أبو حمدان في المركز الثالث، وكلاهما من لواء الحرس الجمهوري.



• فئة 40 -44 سنة: حلّ الملازم أول عباس نصر الله من اللواء السادس في المركز الأول، وكلّ من المقدمان المهندسان وائل عباس من أركان الجيش للعمليات في المركز الثاني، وبسام التيماني من مديرية الهندسة في المركز الثالث.



• فئة 45 سنة وما فوق: حلّ العقيد الركن البحري الياس القزي من القوات البحرية في المركز الأول، والعقيد الإداري روبير الفداوي من منطقة الشمال في المركز الثاني، والملازم أول محمد الجعيد من جهاز تأليل عمل الأركان المركزي في المركز الثالث.