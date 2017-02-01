ستروغانوف الدجاج

إعداد: ليال صقر الفحل

الأطايب من مختلف مطابخ العالم على صفحات «الجيش»

هواة المائدة الأنيقة مدعوون إلى تجربة أصناف مميزة مع الشيف

ريشار الخوري

• الشيف ريشار مختص

في الأطباق الفرنسية والعالمية

ستروغانوف الدجاج

• المكونات:

صدر دجاج: 750 غرام.

بصل: حبتان كبيرتان.

فليفلة ملوّنة: حبتان كبيرتان.

مكعب مرقة الدجاج: عدد 3.

فطر مقطع معلّب: كوبان.

كريما طازجة: 500 مل.

كبيس خيار: عدد 1.

فلفل أسود: حسب الرغبة.

أوريغانو: رشة.

بابريكا: ملعقتان صغيرتان.

زيت نباتي: ملعقتان كبيرتان.

زبدة: ملعقة كبيرة.

نشاء بودرة: ملعقة صغيرة.

تشيبس بنكهة الملح: حسب الرغبة.



• طريقة التحضير:

- يقطع الدجاج شرائح، ويضاف إليه الفلفل الأسود والأوريغانو والبابريكا والزيت النباتي والملح. تحرّك المكونات جيدًا وتترك في البراد في وعاء مغلق الإحكام لمدة 12 ساعة على الأقلّ.

- توضع الزبدة على النار مع قليل من الزيت النباتي، ويضاف إليها البصل والفليفلة والفطر فقطع الدجاج المنقوعة، وتقلّب المكونات جيدًا على النار، ثم ترفع قبل أن ينضج الدجاج تمامًا.

- يذوّب مكعب الدجاج بالماء الساخن، ويضاف المزيج إلى المكونات السابقة وتترك على النار حتى الغليان، ثمّ تضاف إليها الكريما الطازجة، مع الاستمرار بالتحريك، ثمّ كبيس الخيار المقطع إلى شعيرات. ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من النشاء البودرة ( المذوّبة في قليل من الماء) إلى الصلصة إذا أردناها كثيفة.

- تحرّك المكونات برفق وتترك على نار هادئة حتى تنضج. ثم تسكب في صحن التقديم وينثر عليها التشيبس بنكهة الملح ويقدّم الأرز الأميركي المطبوخ أو البسمتي.