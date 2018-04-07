سرية القتال الجبلي اللبنانية في تحقيق لمجلة عسكرية فرنسية

إعداد: نينا عقل خليل

ورد في مجلـة “تروب دو مونتـاني” Troupes de Montagne)) وهي مجلة عسكرية فرنسية فصلية, في عددها الصادر في صيف 2002 موضوع عن سرية القتال الجبلي في الجيش اللبناني.

وجـاء في المقـال أنه وفي إطار العلاقـات اللبنانية ­ الفرنسـية قام فريق من المتخصصين في القـتال الجبلي بتدريب “سرية القتال الجبلي” في الجيش اللبناني خلال مرحلة امتدت من 10 آذار حتى 6 نيسان الماضي. والجدير ذكره أن السرية التي أنشئت في العام 1998, ما برحت تعمق اختصاصـاتها وتواصـل تدريباتها لبـلوغ أعلى الكـفاءات وأرقى المستويات.

وضمت التدريبات التي تخضع لها السرية أموراً شتى أبرزها التوغل داخل الأراضي الوعرة, وإحباط أية محاولات تسلل لقوى معادية, والسيطرة التامة على المنطقة, وإخضاعها للمراقبة الدقيقة.



وقد اظـهرت السرية اللبنانية بحسب المجلة, مستوى ممتازاً وأثبت المقاتلون تفوّق مهاراتهم في تنفيذ التعليمات, وحسن استخدامهم للأسلحة والمعدات المتوفرة بين أيديهم, رغم كونها قديمة نسبياً وأقل تطوراً من مثيـلاتها المتوفرة لدى الجيوش المتقدمة.

والجدير ذكره أن التعاون المتبادل الذي جرى اعتماده منذ العام 1999 يهدف الى تأهيل الكوادر وتشكيل الفرق وتزويدها بالمعدات المناسبة.