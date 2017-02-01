سفيرا الولايات المتّحدة الأميركية وبريطانيا في قيادة فوج الحدود البرّية الأول

إعداد: نينا عقل خليل

زار قيادة فوج الحدود البرّية الأول في شدرا – عكار، وفدٌ من الوكالة الأميركية للحدّ من المخاطر الأمنية برئاسة الأدميرال Scott Jerabek ترافقه السفيرة الأميركية Elizabeth Richard، وملحق الدفاع الأميركي العقيد Ulises V. Calvo، ووفد بريطاني ضمّ السفير Hugo Shorter والملحق العسكري البريطاني المقدم Chris Gunning وعدد من أعضاء السفارة، وكان في استقبالهما قائد الفوج وعدد من الضباط.

وقد استمع الوفدان إلى إيجاز حول مهمّات الفوج وقدراته القتالية والتقنية الخاصة بضبط الحدود، ثمّ جالا بعد ذلك في بعض مراكز المراقبة، واطّلعا على العتاد المقدّم لمصلحة الفوج من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.