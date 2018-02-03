سفينة النقل والدعــم الفرنسية “بوغانفيل” في زيـارة تقنية لمناسبة إنعقاد القمة الفرنكوفونية

إعداد: نينا عقل خليل

في إطار رحلة استمرت أربعة أيام, وصلت الى مرفأ بيروت سفينة النقل والدعم الفرنسية “بوغانفيل”, في زيارة تقنية تزامنت مع انعقاد القمة الفرنكوفونية في بيروت, وعلى متنها طاقمها المؤلف من سبعة ضباط وخمسة وسبعين رتيباً بحرياً وخمسة وعشرين بحاراً.

وتضمنت الزيارة الى لبنان, زيارة بروتوكولية من قبل قائد السفينة الحربية المقدم البحري برنارد موسيه يرافقه الملحق العسكري الفرنسي العقيد كولومب الى قيادة القوات البحرية, حيث استقبلهما قائدها العميد الركن البحري جورج معلوف وضباطها.

وأقيمت للمناسبة أيضاً, مأدبة غداء رسمية على متن السفينة حضرها ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان, القنصل الفرنسي العام والملحق العسكري الفرنسي مع عقيلاتهم.

كما تخلل الزيارة, حفل عشاء أقامه الملحق العسكري الفرنسي في منزله على شرف الطاقم الزائر.

وخلال الزيارة, قام قائد السفينة مع وفد من عشرة ضباط, بوضع إكليل من الزهر على نصب الخالدين في وزارة الدفاع الوطني, بحضور ممثل قائد الجيش والملحق العسكري الفرنسي وضباط من القوات البحرية اللبنانية.

كذلك تخلل البرنامج, جولات سياحية لعناصر من الطاقم الى بعض المراكز الهامة في لبنان.