سلطة الحلّوم المشوي

إعداد: ليال صقر الفحل

المكوّنات:

حلّوم: قالب أو 200 غرام.

فليفلة حلوة: عدد 2.

خيار: عدد 2.

بندورة كرزية: حفنة.

روكّا: باقة.

لوز: للزينة.

زيت زيتون: ثلاث ملاعق كبيرة.

دبس الرمان: ربع كوب.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.

فلفل حار: حسب الرغبة.



• طريقة التحضير:

- تقطّع جبنة الحلوم إلى مكعّبات صغيرة تشوى في مقلاة مانعة للالتصاق، مع قليل من الزبدة حتى تتحمّر من جميع الجوانب.

- تقطّع الفليفلة إلى شرحات رفيعة والخيار إلى حلقات والروكا إلى نصفين وتنقّى ورقات الزعتر.

- في وعاء تمزج المكوّنات السابقة برفق ويضاف إليها، البندورة الكرزيّة، زيت الزيتون، دبس الرمان، الملح، الفلفل الأسود والفلفل الحار حسب الرغبة، وتقدّم.