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أطايب الشيف
سلطة الحلّوم المشوي
المكوّنات:
حلّوم: قالب أو 200 غرام.
فليفلة حلوة: عدد 2.
خيار: عدد 2.
بندورة كرزية: حفنة.
روكّا: باقة.
لوز: للزينة.
زيت زيتون: ثلاث ملاعق كبيرة.
دبس الرمان: ربع كوب.
ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.
فلفل حار: حسب الرغبة.
• طريقة التحضير:
- تقطّع جبنة الحلوم إلى مكعّبات صغيرة تشوى في مقلاة مانعة للالتصاق، مع قليل من الزبدة حتى تتحمّر من جميع الجوانب.
- تقطّع الفليفلة إلى شرحات رفيعة والخيار إلى حلقات والروكا إلى نصفين وتنقّى ورقات الزعتر.
- في وعاء تمزج المكوّنات السابقة برفق ويضاف إليها، البندورة الكرزيّة، زيت الزيتون، دبس الرمان، الملح، الفلفل الأسود والفلفل الحار حسب الرغبة، وتقدّم.