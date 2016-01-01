سلطة الرافيولي

إعداد: ليال صقر الفحل

• المكونات:

رافيولي بالسبانخ والجبنة: 250 غرامًا.

صدر حبش: 100 غرام.

بروكولي: كوب واحد.

بندورة: عدد 2.

حبق: رشة.

حامض: ربع كوب.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.

زيت زيتون: ربع كوب.



• طريقة التحضير:

- تسلق الرافيولي لمدة 7 دقائق، ثم تصفى وتسكب في وعاء وتترك حتى تبرد.

- توضع زهرات البروكولي في الماء الساخن وتسلق، ثمّ ترفع عن النار عندما تغلي المياه. تترك بعدها في القدر عينه وتغطى حتى تنضج، ثم تصفى وتترك جانبًا حتى تبرد.

- تقطّع شرائح صدر الحبش إلى مربعات ثم تضاف إلى البروكولي والرافيولي مع البندورة المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.

- في وعاء جانبي يمزج عصير الحامض وزيت الزيتون والحبق اليابس والملح والفلفل الأسود ثم تنثر الصلصة فوق المكونات السابقة، تحرّك بخفّةٍ وتقدّم.