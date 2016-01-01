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أطايب الشيف
سلطة الرافيولي
• المكونات:
رافيولي بالسبانخ والجبنة: 250 غرامًا.
صدر حبش: 100 غرام.
بروكولي: كوب واحد.
بندورة: عدد 2.
حبق: رشة.
حامض: ربع كوب.
ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.
زيت زيتون: ربع كوب.
• طريقة التحضير:
- تسلق الرافيولي لمدة 7 دقائق، ثم تصفى وتسكب في وعاء وتترك حتى تبرد.
- توضع زهرات البروكولي في الماء الساخن وتسلق، ثمّ ترفع عن النار عندما تغلي المياه. تترك بعدها في القدر عينه وتغطى حتى تنضج، ثم تصفى وتترك جانبًا حتى تبرد.
- تقطّع شرائح صدر الحبش إلى مربعات ثم تضاف إلى البروكولي والرافيولي مع البندورة المقطعة إلى مربعات متوسطة الحجم.
- في وعاء جانبي يمزج عصير الحامض وزيت الزيتون والحبق اليابس والملح والفلفل الأسود ثم تنثر الصلصة فوق المكونات السابقة، تحرّك بخفّةٍ وتقدّم.