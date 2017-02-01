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أطايب الشيف
سلطة القريدس والكرافس
• المكونات:
قريدس: كيلوغرام واحد.
مايونيز: ربع كوب.
كرافس مقطع: ربع كوب.
خلّ أبيض: نصف كوب.
حامض: حبة صغيرة.
صلصة سريراتشا الحارّة (الجاهزة أو المحضّرة في المنزل) : ملعقة كبيرة.
ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.
• طريقة التحضير:
- يسلق القريدس مع المطيّبات والخلّ الأبيض لمدة عشر دقائق، ثم يرفع عن النار ويصفّى ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم يقشّر.
- في وعاء جانبي، توضع حبات القريدس المقشرة ويضاف إليها الكرافس المقطع، المايونيز، صلصة سريراتشا الحارّة، عصير الحامض الملح والفلفل الأسود.
- تخلط المكونات جيدًا، ثم تسكب في صحن التقديم وتقدّم.