سلطة القريدس والكرافس

إعداد: ريما سليم ضومط

• المكونات:

قريدس: كيلوغرام واحد.

مايونيز: ربع كوب.

كرافس مقطع: ربع كوب.

خلّ أبيض: نصف كوب.

حامض: حبة صغيرة.

صلصة سريراتشا الحارّة (الجاهزة أو المحضّرة في المنزل) : ملعقة كبيرة.

ملح وفلفل أسود: حسب الرغبة.



• طريقة التحضير:

- يسلق القريدس مع المطيّبات والخلّ الأبيض لمدة عشر دقائق، ثم يرفع عن النار ويصفّى ويترك جانبًا حتى يبرد تمامًا، ثم يقشّر.

- في وعاء جانبي، توضع حبات القريدس المقشرة ويضاف إليها الكرافس المقطع، المايونيز، صلصة سريراتشا الحارّة، عصير الحامض الملح والفلفل الأسود.

- تخلط المكونات جيدًا، ثم تسكب في صحن التقديم وتقدّم.