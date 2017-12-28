سندات خزينة لسنتين و3 سنوات بفائدة بين 7.8 في المئة و8.7 في المئة

إعداد: تيريز منصور

طرحت وزارة المال بعد نحو ثمانية أشهر من التوقف إصدارين لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة سنتين وثلاث سنوات، كما صدرت سندات لفئة السنة، وذلك ضمن البرنامج الجديد الذي ستعتمده الوزارة عبر إصدارات نصف شهرية بدلاً من الإصدارات الأسبوعية، وذلك بهدف إطالة آجال الدين.

وقد بلغت الفـوائد لفـئة السنتين 7.84 في المئة و8.72 في المئة لفئة الثلاث سنوات اكتتبت بها المصارف والمؤسسات المالية.

وفي هذا الإطار قال وزير المال فؤاد السنيورة أن أموال باريس ­2 والبالغة نحو عشرة مليارات دولار استنفدت باستبدالها بديون مستحقة، ونتج عن ذلك أن جزءاً من ديون الدولة كان لآماد قصيرة استبدلت بأخرى مدتها 15 سنة، وكانت هذه الديون بنسبة فوائد أو أعباء تفوق 14 في المئة، وقد استبدلت إما بفائدة صفر أو بـ5 أو 4 في المئة، وبالتالي تحسنت هيكلية الدين العام في لبنان، وباتت آجال سداده أطول ما يعطي السوق والمالية العامة والإقتصاد الوطني نوعاً من الإرتياح.