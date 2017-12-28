شباط أطلّ بارداً وأقام مثلجاً

ثوب البهجة الأبيض نزل من الجرود الى السواحل محتجزاً المئات من المواطنين

وحدات الجيش استنفرت كامل قـــواها للمساعفة والحد من الأضرار

"شباط شبط ولبط" ولم تكن رائحة الصيف فيه هذا العام، فهو أطلّ بارداً وأقام مثلجاً حتى أواخر أيامه. ثـلج شباط الذي أعاد رسـم المعالم من الـساحل الى الجـرد، امـتد سخياً فألبـس الأرض ثوب البـهجة الناصع. لكن جمال الثلج لم يكن الوجه الوحيد للعاصفة التي فاجأت بسرعتها الكثيرين، فاحتجزت أعداداً كبيرة من المواطنين على الطرقات الجبلية. وأصابت الأضرار التيار الكهربائي الذي حرمت منه قرى وبلدات في الشمال والشوف والبقاع... كما حصلت انهيارات وأضرار مختلفة. الظروف الأصعب عاشها السكان في المرتفعات العالية حيث عُزلت بلدان وقرى بأكملها، وباتت بحاجة الى مواد غذائية وحاجات أساسية أخرى. وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية استنفرت بكامل قواها، واضطلعت الى جانب القوى المختلفة بالمهام التي اقتضتها الظروف، فساهمت الى جانب قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر والدفاع المدني وفرق وزارة الأشغال، في فتح الطرقات وانقاذ المحتجزين والمحاصرين. وعملت وحدات الجيش على نقل المواد الغذائية الى المناطق المعزولة وتوزيعها على السكان، فضلاً عن نقل مرضى الى المستشفيات والمراكز الطبية. وقد أدى اندفاع العسكريين وتفانيهم في القيام بواجبهم الى الحد من أضرار العاصفة وإنقاذ المئات من المواطنين.

مديرية التوجيه واكبت أعمال العسكريين من مختلف الألوية والقطع، وغطت بياناتها وقائع المهام التي نفذها العسكريون إبان العاصفة وبعدها. هنا البيانات الصادرة عن قيادة الجيش ­ مديرية التوجيه:

■ قامت دورية مؤللة من الجيش في محلتي كفرذبيان وفاريا، بإنقاذ 7 أشخاص من الجنسية العربية السعودية كانوا محتجزين داخل ثلاث سيارات محاصرة بالثلوج، وعمدت الى تقديم الإسعافات الأولية لهم وإخلاء السيارات، كما انقذت وحدة أخرى قبالة شاطئ سلعاتا، مركباً للصيد من الغرق على متنه مواطنان. اليرزة في 26/ 1/ 2004

■قامت دورية تابعة للجيش في محلة بشمزين ­ الكورة بإنقاذ وإخلاء عدد من المواطنين كانوا محتجزين داخل سياراتهم بسبب السيول. كما قامت دورية في منطقة العلالي جرود البترون بإنقاذ وإخلاء عدد آخر من المواطنين حاصرتهم الثلوج. وعلى طريق المطلة ­ الشوف قامت دورية بإنقاذ ثلاثة مواطنين. كذلك قامت وحدة منتشرة في المتن بفتح طريق بكفيا عين علق وإخلاء السيارات المحتجزة. وفي أعالي كسروان أنقذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ثلاثة عشر شخصاً وأخلت تسع سيارات مع ركابها الذين كانوا محاصرين بالثلوج. اليرزة في 14/ 2/ 2004

■ إلحاقاً لبياناتها السابقة، تواصل وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق أعمال الإغاثة والإنقاذ للمواطنين المحاصرين بالثلوج حيث تمكنت هذه الوحدات من إنقاذ: مئة وعشرين مواطناً وإخلاء ثلاث وسبعين سيارة في منطقة جبل لبنان، وثلاثة وستين مواطناً وأربع سيارات في منطقة الشمال، وثلاثماية واثنين وتسعين مواطناً ومئة وإثنين وعشرين سيارة في منطقة البقاع، وسيارة ومستقليها في منطقة الجنوب. اليرزة في 14/ 2/ 2004

■ إلحاقاً لبيانها السابق، قامت دورية مؤللة تابعة للجيش على طريق روم ­ جزين بإنقاذ ثمانية مواطنين كانوا محتجزين داخل سياراتهم بسبب الثلوج، وعملت على إخلائهم الى خارج المحلة. اليرزة في 14/ 2/ 2004

■تابعت قوى الجيش اللبناني أعمال الإغاثة للمواطنين المحاصرين بالثلوج في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تمكنت اعتباراً من فجر هذا اليوم في البقاع الغربي على طريق القرعون ­ بعلول، من إنقاذ 74 مواطناً وإخلائهم مع السيارات العائدة لهم بواسطة ناقلات جند الى بلدة جب جنين. كما تم نقل عمال كهرباء مع أعتدتهم لتصليح الأعطال الطارئة في بلدتي سحمر والقرعون. وفي مرتفعات خربة قنافار تم فتح مسرب لإحدى مزارع الماشية المعزولة بالثلوج التي تحتوي على 500 رأس ماعز والمهددة بالصقيع والجوع. وعلى طريق فاريا ­ عيون السيمان أنقذت وحدة من الجيش مواطنين وأخلت السيارتين العائدتين لهما. وفي بلدة بشمزين تم إنقاذ عدد من الأشخاص المحاصرين بالسيول وقامت وحدة بتركيب جسر خشبي لتمكين المواطنين من العبور. كذلك أخلي شخص مصاب بأزمة قلبية في بلدة القبيات الى أحد المستوصفات، بعد أن تم تقديم الإسعافات الأولية له. اليرزة في 15/ 2/ 2004

■ تواصل وحدات الجيش أعمال الإغاثة والإنقاذ حيث تمكنت بعض الوحدات المنتشرة في منطقة الشمال من إنقاذ 8 مواطنين حاصرتهم الثلوج في بلدتي القبيات وأكروم، وقدمت الإسعافات الأولية لهم والى 5 أشخاص آخرين في بلدات: عبدين، فريدس وطورزا، كما قامت بتوزيع كميات من الخبز على قرى: كفرتون، وطى السهلة وأكروم. وفي الشوف عملت وحدات أخرى على فتح طريق بنويتي ­ الجاهلية التي قطعت بسبب الانهيارات الترابية، وكذلك على فتح الطرقات المؤدية لبلدتي شارون والمشرفة، كما قامت بتوزيع كميات من الخبز والمواد الغذائية على بعض المواطنين المعزولين بالثلوج في بلدتي صوفر وشانيه. وفي بلدة فالوغا تم انقاذ وإخلاء 11 شخص وسيارة واحدة عائدة لأحدهم الى بلدة حمانا ونقل مريض بحالة طارئة بعد تقديم الإسعافات الأولية له. اليرزة في 15/ 2/ 2004

■ في إطار متابعة الجيش لأعمال الإغاثة والإنقاذ في المناطق الجبلية العالية التي تضررت بسبب العاصفة الثلجية، قامت وحدات من الجيش بتوزيع 1400 حصة من المواد الغذائية مقدمة من الهيئة العليا للإغاثة على المواطنين المتضررين في القرى والبلدات النائية، حيث شملت عملية التوزيع: 500 حصة في محافظة البقاع و300 حصة في محافظة الجنوب و500 حصة في محافظة الشمال و100 حصة في محافظة جبل لبنان. اليرزة في 20/ 2/ 2004