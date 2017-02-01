شجرة باسم قائد الجيش في محميّة أرز الشوف

إعداد: جان دارك أبي ياغي

في مناسبة تخرّج ضباط دورة الأركان (31)، تمّ غرس شجرة أرز حملت إسم قائد الجيش العماد جوزاف عون وذلك في محميّة أرز الشوف- غابة أرز الباروك، عربون وفاء وتقدير له.

حضر الاحتفال الذي أقيم في المناسبة قائد كلّية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن الطيّار بسام ياسين وضباطها، ومختارا الباروك الشيخ يوسف حلاوي، والسيد ناجي محمود، مدير المحمية الأستاذ نزار هاني إلى جانب أعضائها وموظّفيها.

وقد شكر العميد الركن الطيّار ياسين القيّمين على المحميّة والمختارين، وأكّد لهم وقوف الجيش إلى جانب أهله ومواطنيه، مقدمًا لكل منهم درعًا.

ومــن جـهـتـهــــم، نوّه المختاران والقيّمون على المحمية بدور المؤسسة العسكرية وموقعها الوطني، وأعربوا عن تفاؤلهم بأن ينعم لبنان بالاستقرار الأمني.