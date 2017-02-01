شخصيات في راشيا وبشامون

جرياً على التقليد السنوي، شكّلت قلعة الاستقلال في راشيا محطة لشخصيات رسمية زارتها، كما أقيم فيها احتفال شارك فيه وزير الدفاع عبد الرحيم مراد ممثلاً رئيس الجمهورية العماد إميل لحود، والنائب فيصل الداوود ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزيرة الدولة وفاء الضيقة ممثلة رئيس مجلس الوزراء عمر كرامي، والعقيد الركن رضوان الخطيب ممثلاً قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وقائمقام راشيا ذياب سلوم، والعقيد مصطفى براق ممثلاً جهاز الأمن العربي السوري الشقيق في المنطقة، ورئيس بلدية راشيا زياد العريان، وفاعليات وحشد من أبناء المنطقة.

والى بشامون توجه الوزير ناجي البستاني والنائب مروان فارس الى منزل الراحل حسين الحلبي الذي احتضن رجالات الاستقلال، حيث كان ذووه في استقبال الزائرين.