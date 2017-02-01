شريط الأحداث

2004-5-31:

عقد مجلس الوزراء جلسة له برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء ودرس الأوضاع التي تزامنت مع الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام، وأعرب عن أسفه لما حصل، معتبراً أنه يشكل خسارة للجميع وليس هناك من رابح، داعياً الى النظر الى ما حصل من زاوية موضوعية وعدم الإسترسال في التحليلات، وقرر في خطوة إنسانية صرف مساعدة اجتماعية فورية قدرها 50 مليون ليرة لكل من ضحايا حوادث الضاحية.

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الفلسطينيين والإسرائيليين وافقوا على مبادرة مصرية لوقف أعمال العنف وإعادة تحريك المفاوضات بعد لقاء بين رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

2004-6-1:

أكدت قيادة الجيش في نشرة توجيهية للعسكريين أنها لن تتساهل في الرد على الاعتداءات التي استهدفت العسكريين وآلياتهم... وأنها لن تسمح لأي كان وتحت أي ظرف بالإخلال بالأمن والعودة الى الوراء. مشيرة الى أن الجيش هو الذي يحمي الوطن والمقاومة ويتصدى للعدو ويحافظ على المواطنين ومصالحهم... وقالت القيادة أنها لن تسمح بمحاصرة المقاومة بمشاهد شاذة تشوه صورتها النبيلة المشرّفة خدمة للعدو الإسرائيلي...

تبادلت قوات الأمن السعودية النار مع مشبوهين قرب مدينة الطائف، وقال مصدر في الشرطة إن قوات الأمن تطارد المسلحين الذين أطلقوا النار وفرّوا الى مناطق وعرة.

2004-6-2:

مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد يدّعي على 53 موقوفاً في أحداث حي السلم والضاحية الجنوبية بجرم إثارة الشغب وعدم تنفيذ أوامر السلطة العامة ومعاملة عناصر قوى الأمن بشدة أثناء قيامهم بالوظيفة وإطلاق النار من سلاح حربي غير مرخص... كما ادعى على 17 شخصاً في قضية إحراق وزارة العمل.

صرح الرئيس السوري بشار الأسد في مدريد أن المهم هو ما ستفعله الحكومة العراقية الجديدة للحفاظ على وحدة العراق متوقعاً أن تظل عملية السلام في الشرق الأوسط متوقفة الى حين انتهاء الإنتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني المقبل.

2004-6-3:

اعتبر المرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني أن تشكيل الحكومة العراقية خطوة على الطريق الصحيح، وهي ستنجح إذا أثبتت جدارتها ونزاهتها واستعدادها الراسخ للقيام بالمهمات الهائلة المنوطة بها وأبرزها الأمن وتوفير الخدمات الرئيسية للعراقيين واستعادة السيادة.

2004-6-4:

أعلن نائب مديرالعمليات المسؤول عن فرق التجسس في وكالة الاستخبارات الأميركية جيمس بافيت استقالته من منصبه بعد يومين على استقالة مدير الوكالة جورج تينيت بسبب فضيحة نشر معلومات كاذبة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق لتبرير احتلاله، وتم تعيين ستيفان كابس مكان المسؤول المستقيل. وذكرت الأوساط السياسية الأميركية أن استقالة تينيت تريح الرئيس جورج بوش قليلاً من الضغوط التي يتعرض لها.

2004-6-6:

قتل مواطن بريطاني وأصيب آخر بجروح لدى تعرضهما لإطلاق نار في العاصمة السعودية الرياض.

التقى الحلفاء على شواطئ النورماندي في شمال فرنسا ليكرموا تضحية الجنود الذين سقطوا من أجل تحرير أوروبا من الهيمنة النازية في الذكرى 60 لعملية الإنزال على هذه الشواطئ خلال الحرب العالمية الثانية، وانضم المستشار الألماني غيرهارد شرودر الى زعماء 15 دولة أخرى حضروا الى شواطئ كان التي شهدت عملية الإنزال.

2004-6-7:

إسرائيل تغير على منطقة الناعمة ليلاً بعد سقوط أربعة صواريخ في محيط الناقورة.

عشية قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى في منتجع سي أيلاند بولاية جورجيا الأميركية، أقر مسؤولون أميركيون بأن إدارة الرئيس جورج بوش تواجه عقبات كبيرة في إقناع الأعضاء الآخرين في المجموعة بـمبادرة الشرق الأوسط الكبير التي أعدتها لتعزيز الديموقراطية والإصلاحات السياسية والإقتصادية في هذه المنطقة من العالم.

2004-6-8:

ردت المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي على منطقة الناعمة باستهداف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ما ألحق أضراراً مادية بالمواقع وجرح ضابط إسرائيلي، وجرى تبادل للقصف المدفعي والصاروخي شاركت فيه المروحيات الإسرائيلية، وتركز القصف على محيط بلدات، كفرشوبا وكفرحمام وراشيا الفخار إضافة الى مزارع شبعا.

تبنّى مجلس الأمن بالإجماع مشروع القرار الأميركيالبريطاني لنقل السيادة في العراق الى العراقيين في 30 حزيران، واعتبر الرئيس الأميركي جورج بوش ذلك انتصاراً للشعب العراقي.

2004-6-9:

أعـلن وزير الخارجية المصـري أحمد ماهر أن القاهرة تلقت موافقة القيادة الفلسطينية على المبادرة المصرية الخاصة بمساعدة الجانب الفلسطيني في شأن الإنسحاب من غزة.

تبنت قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى في منتجع سي أيلاند بولاية جورجيا الأميركية مبادرة الإصلاح السياسي والإقتصادي في الشرق الأوسط الكبير مع تأكيد الحاجة الى حسم الصراع العربيالإسرائيلي، والإشارة الى أن النزاعات الإقليمية يجب ألا تقف عقبة أمام الإصلاحات.

2004-6-11:

في احتفال مهيب ومراسم دينية وعسكرية لم تشهدها العاصمة الأميركية منذ 30 سنة ودعت الولايات المتحدة رئيسها السابق رونالد ريغان في جنازة وطنية أقيمت في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن في حضور زعماء من كل أنحاء العالم.

2004-6-12:

مقتل لبناني يعمل في شركة خاصة للإتصالات في العراق مع عراقيين اثنين من زملائه في محيط مدينة الفلوجة قرب بغداد، في أول اعتداء من نوعه تتعرض له الجالية اللبنانية في العراق.

قتل وكيل وزارة الخارجية العراقية بسام كبة برصاص مجهول أطلق النار على سيارته في بغداد، وأصيب جنديان من قوات التحالف وعنصران من الشرطة العراقية بجروح في بعقوبة، وأصيب جنديان أميركيان في هبوط اضطراري لمروحيتهما، كما عاد التوتر الى النجف بعد تبادل القوات الأميركية النار مع جيش المهدي وإعادة انتشار أنصار الصدر في المدينة.

رفضت طهران طلب الاتحاد الأوروبي وقف بناء مفاعل نووي يعمل بالماء الثقيل في وسط البلاد، ووصفت الضغوط التي تمارسها الوكالة الوطنية للطاقة الذرية في شأن برنامجها النووي بأنها غير مقبولة.

2004-6-13:

شنت السلطات السعودية حملة مداهمات واسعة في مختلف أنحاء المملكة بحثاً عن مواطن أميركي خطف من قبل أعضاء في تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن قتل أميركي آخر في الرياض في حادث هو الثالث من نوعه خلال أسبوع.

2004-6-14:

طغـت القضايا السـاخنة في الشرق الأوسط على الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الـ31 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اسطنبول بدءاً بالملفـين العـراقي والفلسطيني مروراً بالإصلاحات والإرهاب.

2004-6-16:

قرر مجلس الوزراء صرف مبلغ 300 مليار للكهرباء.

أشارت مسودة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق في اعتداءات 11 أيلول، التابعة للكونغرس الأميركية، الى عدم وجود دليل على علاقة الرئيس العراقي السابق صدام حسين بـالقاعدة وبالاعتداءات على نيويورك وواشنطن مما يخالف أحد المبررات التي ساقتها إدارة الرئيس جورج بوش للحرب على العراق.

2004-6-18:

أعلنت قناة العربية الفضائية مقتل زعيم القاعدة في جزيرة العرب عبد العزيز المقرن، الى مقتل عنصرين آخرين من القاعدة وإصابة آخر بجروح بينما كانوا يحاولون التخلص من جثة الأميركي بول مارشال جونسون، الذي أعلنت القاعدة مسؤوليتها عن قطع رأسه.

2004-6-19:

تسـلم مجلـس الوزراء تقريراً ملخصاً للتحقيقات في أحـداث الضاحية الجـنوبية التي جرت يوم الإضراب العمالي في 27 أيار الماضي. وقد وزّع التقرير على الوزراء، وهو يتضـمن 20 صفـحة فولسكاب تحـتوي على أبرز وقائـع ما حصل في أنحاء الضاحية وأحيائها بدءاً من أحداث حي السلم وانتهاءً بإحراق وزارة العمل. كما يتضمن التقرير نتائج التحقيقات مع الموقوفين الذين بقي منهم 44 قيد التوقيف، ويشير الى أن عناصر الجيش التي تواجدت ضمن نطاق مهماتها، لم تستعمل لفترة زمنية طويلة أسلحتها الفردية، وأنها اضطرت بعد تعرض العسكريين لرمي كثـيف بالحـجارة، الى إطـلاق النار دفاعـاً عن النفـس.

وضعت القاهرة حداً للإشاعات عن صحة الرئيس حسني مبارك بإعلانها أنه يعاني انزلاقاً في العامود الفقري. وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أفاد أن مبارك سيتوجه الى ألمانيا لإجراء جراحة.

2004-6-20:

أغـار الطيران الحربي الإسرائيلي على وادي الجاموس في القطاع الغربي من دون أن تقع إصابات، وأعقب ذلك تحلـيق لطائرة استطلاع من دون طيار في سماء المنطقة والقـرى الحـدودية المتاخـمة للأراضي الفلسطينية المحتلة.

2004-6-21:

أكد الجيش البريطاني اختفاء ثلاثة زوارق حربية تابعة للبحرية البريطانية مع ثمانية من بحارتها بينما كانت في مياه شط العرب بين العراق وإيران بعد أن أعلنت قناة إيرانية رسمية ضبط السفن واعتقال بحارتها.

2004-6-23:

وصل مدير المخابرات المصرية العامة اللواء عمر سليمان الى رام الله والتقى هناك رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في حضور رئيس الوزراء أحمد قريع ووزير الداخلية حكم بلعاوي ومستشار عرفات الإعلامي نبيل أبو ردينة والأمني جبريل الرجوب.

أكد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي نبأ الإفراج عن العسكريين البريطانيين، لكن الجنرال علي رضا أفشر العضو في رئاسة أركان القوات المسلحة الإيرانية، ذكر أن أمر الإفراج لا يشمل الزوارق والمعدات التي ضبطت.