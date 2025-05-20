توفيت السيدة مريم توفيق خريش شقيقة العميد الركن المتقاعد مارون خريش (٧٥٠۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة السيدة - عين إبل.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارون خريش على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٤٤١١٣.