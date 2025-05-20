- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 05/20/2025 - 20:54
توفيت السيدة مريم توفيق خريش شقيقة العميد الركن المتقاعد مارون خريش (٧٥٠۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
توفيت السيدة مريم توفيق خريش شقيقة العميد الركن المتقاعد مارون خريش (٧٥٠۰۳۳) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة السيدة - عين إبل.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/٥/٢٢ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في صالون كنيسة السيدة - سن الفيل، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد مارون خريش على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٨٤٤١١٣.
Ar
Date:
الثلاثاء, مايو 20, 2025